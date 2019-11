È prevista per sabato 4 luglio alle 18 l'inaugurazione della mostra "Il tempo e la memoria - Policrome vele nell'azzurro mare", organizzata dall'associazione dei vigili del fuoco in congedo presso la Torre Diomede del Moro, in vico Storto del Passero.

L'esposizione, con bilancelle, pazanze e paranzelle della marineria vastese degli anni Venti e Trenta, rimarrà a disposizione del pubblico dal 4 al 12 luglio.

Sabato prossimo l'inaugurazione con una mini conferenza sulle paranze e l'animazione musicale dei Canzone Antica.