In una serata tutta dedicata ai tifosi e appassionati juventini, al Villaggio Poseidon di San Salvo Marina alle ore 21:30 si terrà la ‘Notte Bianconera’. Organizzata dallo Juventus Club San Salvo, la serata prevede una cena a buffet con a seguire animazione, musica ,la visione di video ed immagini dell’annata bianconera. Al termine consueta torta di rito.

Il tutto preferibilmente su prenotazione, ritirando le card di partecipazione nella sede del club situata in Via Duca degli Abruzzi.25/A. La card cena prevede un costo di 15 euro per l’ingresso a cena per gli adulti, 10 euro ingresso e cena per gli under 10 oppure 5 euro per l’ingresso e drink. Inoltre proprio questa sera partirà e si inaugurerà l’inizio della campagna tesseramenti del club per la stagione calcistica 2015/16.

Card cena:

15,00€ ingresso e cena (adulti)

10,00€ ingresso e cena (Under 10)

5,00€ ingresso e drink

Tesseramento:

(adulti) Euro 35,00 (20 euro andranno alla Juventus F.C. in quanto socio doc)

(donne e under 12) Euro 25,00 (20 euro andranno alla Juventus F.C. in quanto socio doc)

Tessera del tifoso Euro 15,00

Orario apertura sede:Tutti i giorni (tranne sabato e domenica) dalle ore 19.00 alle ore 20.00