Venerdì 3 luglio ore 18 alla Villa comunale di Vasto verrà installata una "Little Free Library", una piccola biblioteca pubblica e gratuita dove lasciare i libri che si vogliono condividere con gli altri e dove prendere in prestito quelli che gli altri hanno lasciato a disposizione. L'iniziativa è organizzata dal Progetto Giovani del Comune di Vasto in collaborazione con la Consulta Giovanile.

"Il suo motto - spiegano gli organizzatori - è 'Prendi un libro, porta un libro', dunque porta un libro anche tu per costituire il patrimonio librario della prima 'Little Free Library' di Vasto. Durante l'evento la Consulta Giovanile presenterà il suo circolo di lettura e una nuova iniziativa di bookcrossing. Riteniamo che questo tipo di installazioni permanente sia un ottimo strumento per la sensibilizzazione alla lettura e alla cultura del libro, e che insieme ad altre iniziative collegate, possano diventare dei presidi culturali e innescare circoli virtuosi di condivisioni del sapere e di convivenza pacifica tra culture diverse. La 'Little Free Library' è inoltre una comunità internazionale in cui Vasto sarà inserita e la piccola biblioteca sarà visibile sulle mappe del sito internet (clicca qui) e Google maps, contribuendo al valore culturale internazionale della città".

Per ulteriori informazioni e adesioni a questa iniziativa, è possibile contattare Alessio al numero 328-1779218

Evento facebook (clicca qui)