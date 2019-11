Tutto pronto in casa Vastese Beach Soccer per la prima tappa del Master Super Eight Tournament a Viareggio. La squadra allenata quest’anno da Massimo Vecchiotti, dopo un mese di preparazione sulla sabbia in vista di questo primo appuntamento, dal 3 al 5 luglio sarà di scena nella Beach Arena dove cercherà di partire con la marcia giusta per acquisire subito punti in graduatoria.

In quest'ultima settimana i biancorossi si sono allenati con intensità, in attesa di conoscere la formula di quest’anno che, a differenza di quello scorso, prevede una tappa in meno. Oltre a quella di questo weekend, saranno Pisa e Riccione le location del prossimo appuntamento del Super Eight.

Per quanto riguarda la formazione della Vastese Beach Soccer, in generale si è confermata la rosa della scorsa annata salvo l’impossibilità di utilizzare Crescenzo Mainardi e Paolo Di Giacomo i quali, a causa degli impegni lavorativi, non potranno essere presenti a questa edizione. Tra le fila biancorosse, però, è arrivato il rinforzo di Carlo Triglione che sicuramente darà maggiore qualità alla squadra, vista la sua esperienza in altre compagini dell’Italia (ultima quella con la Romagna della scorsa estate).

Domani mattina i vastesi partiranno per raggiungere Viareggio dove, alle 18:30, saranno impegnati contro Brescia nella prima gara di quest’estate 2015. Oggi il gruppo non effettuerà allenamenti e avrà una giornata di riposo per recuperare le energie e farsi trovare pronto. Lo scorso anno la squadra allora allenata da mister Ascatigno arrivò quinta.