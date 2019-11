"Questa iniziativa è stata pensata per unire e non per dividere l'opinione pubblica e gli operatori sulla questione Parco della Costa teatina. Il nostro intento, infatti, è quello di mettere insieme le forze produttive che lavorano sul territorio, per uno sviluppo sostenibile che abbia ricadute positive per tutti. Camminiamo per unire e non per dividere. Siamo per il Parco e per lo sviluppo sostenibile, non contro gli operatori turistici e commerciali che nel Parco possono trovare una grande opportunità".

Così Marco Terrei, nella tappa a Vasto Marina della manifestazione "Cammina per il Parco" promossa da Wwf e Arci. Partiti dal biotopo di San Salvo Marina, in direzione nord, il gruppo formato dallo stesso Terrei, Andrea Natale, Sergio Tortella, Danilo Memmo e Fabrizio Sulli, ha fatto tappa a Vasto Marina, presso lo stabilimento "Il Trabocco", di Ettore Primiceri, che ha accolto e rifocillato i "camminanti".

Nel video, l'intervista ad Andrea Natale.