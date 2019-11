Sono stati attimi di spavento quelli vissuti questa notte da un automobilista lungo la statale 16. L'uomo, un professionista lombardo che spesso si reca a Vasto per lavoro, stava percorrendo la statale a borde della sua Mercedes per raggiugnere il suo albergo in città quando, all'improvviso, mentre si trovava in località Pagliarelli, ha visto un branco di cinghiali che attraversava la strada proprio davanti a lui. "Erano almeno una decina - racconta -, guidati dall'esemplare più grosso". Nonostante la brusca frenata e il tentativo di sterzare l'impatto con il branco è stato inevitabile. Tra gli esemplari finiti contro la sua Mercedes, una femmina adulta e due piccoli.

L'uomo ha fermato la sua vettura accostandosi a bordo strada e ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Non pochi i disagi alla circolazione nel tratto rettilineo in prossimità della cantina San Michele a a causa delle tre carcasse rimaste sulla carreggiata e la vettura danneggiata nella parte anteriore e con una vistosa perdita di liquido dal cofano motore. Sul posto sono giunti gli uomini del Corpo forestale dello Stato della stazione di Gissi e, dopo il nullaosta del veterinario, è stato dato il via libera alla rimozione delle carcasse degli ungulati. Al malcapitato automobilista non è rimasto che chiamare il carroattrezzi e degli amici per farsi accompagnare in albergo.

Solo ieri mattina un altro incidente provocato da un cinghiale era avvenuto a pochi chilometri di distanza. Un'Alfa Romeo Giulietta era rimasta pesantemente danneggiata dopo lo scontro con un cinghiale sulla provinciale 154 [LEGGI]. Ieri pomeriggio, nell'incontro con i sindaci del Vastese tenutosi a Palmoli, è stato chiesto a gran voce al presidente Luciano D'Alfonso di interessarsi, attraverso i competenti uffici, a questa problematica che tanti danni sta causando alle cose e alle persone nel territorio.