Scende da una vecchia Fiat Panda del settore Servizi del Comune per controllare come procede il taglio di una palma devastata dal punteruolo rosso nell'area di risulta della ex stazione ferroviaria di Vasto Marina (dove, però, andrebbero accesi i fari, perché il parcheggio di notte è buio e pericoloso).

Ieri mattina, Luigi Marcello ha fatto da spola tra il centro storico e la riviera, "ma sono in azione altre squadre anche nelle periferie", tiene a precisare il nuovo assessore ai Servizi, nominato da Vincenzo Sputore, sindaco facente funzioni, in concomitanza con la seduta di lunedì pomeriggio della Giunta municipale. "Attualmente sono al lavoro quattro cooperative per la cura del verde pubblico sia nelle aree urbane che nelle zone periferiche".

All'ultimo anno prima delle elezioni 2016, Marcello ottiene un posto in Giunta. Gli tocca l'assessorato finito a primavera al centro delle polemiche per via dei ritardi nello sfalcio delle erbe infestanti e dei polloni ai margini delle strade, nelle aiuole e nei giardini pubblici. Primi interventi: riparazione delle mattonelle lesionate in piazza Diomede, messa a dimora di piante e fiori in piazza Rossetti e nella rotatoria all'incrocio tra via San Michele e via Tobruk, livellamento delle siepi in corso Garibaldi, di fianco al municipio.

Marcello ci riprova. Tre anni fa, senza una delega ufficiale, aveva per alcuni mesi curato il decoro urbano del centro storico. Ma le fioriere di piazza Rossetti non piacquero, sollevando critiche e battute ironiche. Quelle della loggia Amblingh furono distrutte nel giro di una manciata di settimane. "Ne installeremo altre. Rivolgerò un appello ai cittadini perché tutelino il patrimonio pubblico". In attesa della videosorveglianza.

Nonostante sia consapevole del rischio di finire sulla graticola in un settore che catalizza l'attenzione dei cittadini, il neo assessore si mostra fiducioso: "Mi sveglio alle 6 del mattino". Basterà a far salire l'indice di gradimento dell'amministrazione comunale?