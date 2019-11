Giorni di programmazione e pianificazione in vista della prossima stagione quelli vissuti in questo periodo in casa U.S. San Salvo. Dopo i primi nomi del mercato annunciati nelle scorse settimane dalla società biancoazzurra- e sui quali sono puntati gli occhi degli addetti ai lavori sansalvesi- ieri in un incontro in serata la dirigenza ha nominato il nuovo Direttore Generale Livio Silvestri. “Un gradito ritorno per il sodalizio e per l’intero ambiente sansalvese” si legge nel comunicato diramato dalla società del presidente Evanio Di Vaira poche ore fa.

“Alla riunione- si legge ancora- hanno preso parte nuovi imprenditori e collaboratori intenzionati a dare una mano all’U.S. San Salvo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Nei prossimi giorni verrà reso pubblico il nuovo organigramma societario con la speranza che ancora altra gente si avvicini all’attuale dirigenza e sposi la causa biancazzurra”. Nei prossimi giorni – entro il 10 luglio- si conosceranno anche i nomi dei giocatori confermati per la prossima stagione, molti dei quali sicuramente hanno già avuto modo di conoscere le intenzioni della società bianco azzurra.