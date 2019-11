Dopo l'incidente di ieri sera in corso Garibaldi (qui l'articolo), un altro sinistro ha coinvolto nel primo pomeriggio di oggi un'auto e uno scooter.

Per cause al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi del caso e per mettere in sicurezza il tratto di strada, si sono scontrati una Lancia Musa guidata da una donna e uno scooter Scarabeo, guidato da un uomo.

Nell'impatto, il conducente dello scooter è finito a terra, procurandosi diverse contusioni, per cui è stato trasferito al vicino Pronto soccorso.

Sul posto sono giunti anche operatori dell'Aci, per ripulire l'asfaldo dall'olio fuoriuscito dal ciclomotore che rendeva viscida la strada.