Avrà appena il tempo di tirare il fiato dopo la partecipazione al Trofeo delle Regioni, in cui è impegnata con la selezione abruzzese, che già dovrà ripartire per un altro appuntamento sportivo. Giorgia Di Croce, giovanissima atleta della BCC San Gabriele, prenderà parte allo stage nazionale under 16 organizzato dalla Fipav a Milano. Presso il centro federale Pavesi saranno i tecnici delle nazionali giovanili a guidare le 18 ragazze selezionate dopo una serie di appuntamenti sul territorio italiano. Particolarmente rilevante è la sua partecipazione, visto che sarà l'unica atleta proveniente dal centro-sud, mentre le altre 18 ragazze sono del nord Italia. Da questo gruppo usciranno le ragazze che rappresenteranno l'Italia al Wevaza Tournament a Valladolid (Spagna).

"Per Giorgia e la BCC San Gabriele Vasto Volley è stato un anno ricco di soddisfazioni - commentano i dirigenti della società vastese - dopo aver dominato il campionato di prima divisione Provinciale con le sue compagne si è messa in luce nei campionati under 16 conquistando titolo Provinciale e Regionale, contribuendo a far conquistare alla BCC San Gabriele Vasto Volley il 10° anno consecutivo l' accesso alle Finali Nazionali Giovanili, vetrina importantissima per le giovani giocatrici che hanno cosi modo di farsi notare dai numerosi visionatori e selezionatori dei team Nazionali più prestigiosi compresa la Nazionale Italiana".

Questa convocazione è ancora una volta la cartina al tornasole del grande lavoro svolto dalla società vastese che può contare su tre tecnici di indiscutibile livello, Maria Luisa Checchia, Ettore Marcovecchio e Caterina De Marinis, accompagnati da un competente staff.