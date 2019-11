Con l'ordinanza numero 34 del 2015 il Comune di Casalbordino ha istituito la Pet Beach, tratto di spiaggia in cui l'accesso è consentito agli animali domestici. Il tratto scelto dall'amministraizione si trova nel lungomare sud, a ridosso dell'attuale area del cantiere per la realizzazione dei pennelli ed ha un'estensione di 1400 metri quadri. "Al momento è leggermente ridotta - spiega l'assessore al turismo Raffaele Turco - poichè la ditta sta ultimando i lavori. Ma dal 15 luglio sarà completamente fruibile". Nel tratto contrassegnato dal numero 2 del Piano Demaniale Marittimo, sarà quindi possibile portare cani e gatti, "accompagnati dal proprietario o da altro detentore e nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l'uso del guinzaglio e della museruola".

"Rilevato che ormai tantissime famiglie hanno un animale in casa - spiega l'assessore Turco - abbiamo deciso di istituire quest'area per dare risposta a chi nuon vuole rinunciarvi anche in vacanza. L'area scelta è facilmente accessibile e dotata di ampio parcheggio". Come da ordinanza, l'accesso in spiaggia per gli animali da compagnia, vietato nel resto del litorale, è regolato da apposite norme, tra cui il divieto di balneazione, l'obbligatorietà delle vaccinazioni, la presenza del microchip.

L'ordinanza [clicca qui]

Anche a San Salvo, nei giorni scorsi, il sindaco Tiziana Magnacca aveva emanato l'ordinanza per l'accesso degli animali alla spiaggia. L'area prescelta, dell'estensione di 3000 metri quadri, si trova a sud del torrente Buonanotte per un'ampiezza di 70 metri.