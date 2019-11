L'allargamento della Giunta municipale di Vasto, con l'ingresso del settimo assessore, LUigi Marcello, non piace a Forza Italia.

I consiglieri comunali azzurri, Guido Giangiacomo e Antonio Monteodorisio, esprimono "forti perplessità sull'utilità di questo ennesimo rimpasto che prevede l'aggiunta di un nuovo assessore. Una scelta inappropriata, che pur rientrando nei limiti di legge, non tiene conto del periodo di difficoltà economica e sociale che stiamo vivendo. Riteniamo sia troppo tardi per cercare di limitare gli effetti di una pessima gestione durata nove anni per di più, a spese dei cittadini. L'aggiunta di un nuovo assessore stipendiato è una grave mancanza di sensibilità nei confronti della cittadinanza. Un' operazione utile esclusivamente a limare i forti dissidi interni alla compagine governativa, ormai logora e priva di vitalità. Una tale operazione riuscirà forse a risolvere la crisi politica e amministrativa ma rimane, e continua, con nostro grande dispiacere, quella di Vasto e dei suoi cittadini".