È stata data alle fiamme in contrada Buonanotte l'auto utilizzata questa mattina per tentare il furto di un furgone che trasporta tabacchi.

L'episodio è avvenuto a Vasto Marina, nei pressi dell'hotel Perrozzi, dove il furgone si era fermato per consegnare le sigarette al bar vicino. Secondo una prima ricostruzione, il gruppo di malviventi, formato da quattro persone, avrebbe atteso che l'autista del furgone scendesse dal mezzo, per poi introdursi sul furgone. La banda, però, probabilmente non si aspettava la presenza di un congegno di sicurezza per il quale occorre inserire un codice per avviare il mezzo e così, impossibilitati ad accendere il furgone, lo hanno precipitosamente abbandonato, dandosi alla fuga a bordo di una Mercedes bianca.

Il mezzo utilizzato per la fuga - risultato rubato a San Salvo - è stato poi dato alle fiamme in una zona di campagna poco distante, in contrada Buonanotte, dove presumibilmente i quattro erano attesi da altri complici. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, mentre sul tentato furto indagano i carabinieri della Compagnia di Vasto.