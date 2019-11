Sabato 4 luglio è previsto un momento di grande festa e solidarietà presso "Il recinto di Michea", la fattoria sociale di Colle delle Mandorle a Vasto, ideata da don Gianfranco Travaglini, parroco di San Giuseppe nonché responsabile della Caritas Diocesana di Vasto, ed avviata circa tre anni fa con la collaborazione di don Domenico Spagnoli, parroco di Santa Maria Maggiore.

Alle 10,30, infatti, ci sarà la cerimonia di inaugurazione di una struttura-laboratorio ricavata in un locale esistente all’interno del fabbricato, che necessitava però di lavori di ristrutturazione per renderlo fruibile e più consono all’utilizzo cui è destinato; ciò è stato reso possibile grazie al concreto intervento di solidarietà operato dal Lions Club Vasto Host, che ha inteso così perseguire uno degli scopi fondanti dell’Associazione internazionale di cui è parte, che impone di "prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della Comunità" del territorio in cui il Club vive ed opera.

Nel laboratorio sociale così ripristinato, i giovani destinatari del progetto di inclusione sociale, recupero ed avviamento al lavoro, insieme ai loro familiari che li seguono e ai volontari, potranno lavorare in un ambiente più accogliente ed appropriato per la trasformazione di alcuni prodotti della terra o derivanti dall’allevamento dei numerosi animali presenti nella fattoria. Alla cerimonia parteciperanno, oltre ai giovani soci della cooperativa, ai loro familiari, ai volontari cooperatori, a don Gianfranco Travaglini e don Domenico Spagnoli, che faranno gli onori di casa, il sindaco di Vasto, rappresentanti delle autorità civili, il Lions Club Vasto Host, con la sua Presidente, l'avvocato Giuseppina Di Risio, e i soci del sodalizio che ha sponsorizzato i lavori di ristrutturazione del laboratorio.