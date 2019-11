È stato necessario il trasporto in ospedale per il giovane motociclista rimasto coinvolto poco dopo le 20 in un incidente in corso Garibaldi a Vasto. All'altezza dell'incrocio con via Mascagni si sono scontrati lo scooter Liberty 50 guidato dal 14enne che percorreva la strada verso la rotonda di Piazza Verdi e una Smart guidata da uomo che procedeva in senso contrario.

Dopo l'impatto il ragazzo è finito a terra, la vettura ha subito arrestato la marcia. Subito è stato richiesto l'intervento dell'ambulanza che, dopo le prime cure sul posto, ha trasportato il giovane motociclista al San Pio da Pietrelcina di Vasto. Diverse ferite e contusioni in varie parti del corpo ma le sue condizioni non sono fortunatamente gravi.

In corso Garibaldi sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i carabinieri del NOR di Vasto, per effettuare i rilievi e regolare il traffico durante le operazioni di soccorso. Saranno gli accertamenti delle forze dell'ordine a ricostruire la dinamica dell'incidente.