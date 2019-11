Chiusura del locale e sequestro e distruzione di mitili sprovvisti di bolle sanitarie a San Salvo Marina, dove i carabinieri del Nas di Pescara, in collaborazione con il servizio veterinario della Asl di Chieti, hanno individuato uno chalet-ristorante, di cui i militari non hanno fornito il nome, che operava abusivamente in via Marco Polo, su un'area di circa 250 metri quadrati, senza autorizzazioni al commercio e sanitaria.

Durante i controlli, sono stati inoltre rinvenuti diversi chili di mitili non tracciati e sprovvisti delle bolle sanitarie.

È stata perciò disposta l'immediata chiusura della struttura, mentre gli alimenti non tracciati e sprovvisti di bolla sanitaria sono stati distrutti.