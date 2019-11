Inizio più che positivo per Gaia Genovesi e Alessandra Di Tizio, coppia giovane e vincente del beach volley vastese, nel Campionato italiano under 19. La prima tappa, che si è svolta nei giorni scorsi ad Alba Adriatica, le ha viste salire sul terzo gradino di un podio che ricalcava quello del Trofeo delle Regioni in cui, nel 2014, conquistarono una straordinaria medaglia di bronzo. Dopo la stagione indoor con la BCC San Gabriele, l’accesso ai playoff, la conquista del titolo regionale under 18 e la partecipazione alle finali nazionali, Genovesi e Di Tizio hanno iniziato la preparazione sulla sabbia per andare a caccia della finale tricolore che si disputerà a Catania il prossimo 3 agosto. Oltre ai tornei locali e regionali, in cui sono sempre protagoniste, per loro il prossimo appuntamento in calendario è quello del 6 luglio a Casal Velino, dove l’anno scorso (era la loro prima tappa) arrivarono terze. L'obiettivo è quello di migliorare la posizione del 2014, per questo, già da oggi, torneranno ad allenarsi sulla spiaggia di Vasto Marina sotto la guida di Maria Luisa Checchia.

Il torneo. Lunedì 29, nella prima giornata di gare, le due vastesi inserite nel girone G hanno battuto prima Alessandra Colanardi e Valentina Mengaziol per 2-0 (22-20/21-13), poi la coppia Alessandra Colzi - Claudia Puccinelli per 2-1, riuscendo a ribaltare la situazione dopo aver perso il primo set (17-21/21-11/15-12). Così si sono presentate al tabellone principale di ieri, 30 giugno, imponendosi subito su Gaia Ferrigno e Martina Capelli per 2-0 (21-18/21-14). Solo in semifinale è arrivata l’unica sconfitta del torneo. Le forti Gaia Traballi ed Ester Maestroni, poi vincitrici della tappa, hanno battuto Genovesi e DI Tizio per 2-0 (21-18/21-12). Il sorriso alle due giovani atlete della BCC San Gabriele è tornato nella finale per il 3° posto. Al tie break, in cui, come dicono sempre loro “non perdiamo mai”, è arrivata la vittoria contro Stefania Bernabè e Chiara They. Il risultato finale di 2-1 (21-17/19-21/15-13) regala così il primo podio della stagione e punti preziosi per il cammino nell’avventura tricolore.