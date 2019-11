Questa mattina si è registrato ancora un incidente provocato da un cinghiale sulle strade del Vastese. Qualche minuto dopo le 7, lungo la provinciale 154, che collega la Val Sinello alla statale 16 Adriatica, un grosso ungulato è sbucato dalla vegetazione attraversando la strada proprio mentre era in transito una vettura. Il guidatore non è riuscito ad evitare l'impatto, con l'animale che è morto sul colpo e l'auto che ha registrato pesanti danni. Fortunatamente per il guidatore non ci sono state conseguenze, se non il dover constatare i danni subiti dalla sua vettura. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Corpo Forestale dello Stato.

È l'ennesimo scontro di questo genere avvenuto nel territorio, con gli ungulati avvistati ripetutamente anche nelle zone abitate (ultimi casi a Vasto in via dei Conti Ricci, via del Porto, via Incoroanta, via Trave". Dopo i ripetuti appelli giunti da più parti, nelle ultime settimane è iniziato il selecontrollo [LEGGI] che prevede l'abbattimento di 420 esemplari entro la fine dell'anno.