Massimo Desiati e Davide D'Alessandro sono "impegnati più nell'inventarsi sceneggiate capaci di attirare l'attenzione dei cittadini che ad amministrare la città". E' a muso duro la replica che l'amministrazione comunale di Vasto e la maggioranza di centrosinistra rivolgono all'opposizione.

"Il duo sfascista D'Alessandro-Desiati - si legge nel comunicato congiunto - accusa la maggioranza amministrativa di Vasto di aver reintegrato un posto all'interno della Giunta comunale portandola a sette componenti come da legge nazionale. Legge che il duo della estrema destra vastese certamente non conosce. Tornano a sparlare dimenticando, soprattutto Massimo Desiati, che ai bei tempi del suo assessorato comunale e regionale i rimborsi avvenivano senza controlli. Questa amministrazione comunale ha pubblicato i redditi dei suoi amministratori ancor prima che la legge lo imponesse. In questi anni i rimborsi al Comune di Vasto avvengono nel rigido rispetto del regolamento che questa amministrazione si è dato.

Guardino i concittadini vastesi i redditi di tutti i consiglieri comunali ed in particolare quelli dichiarati dal duo D'Alessandro-Desiati. Avranno di che divertirsi".

Secondo il centrosinistra, la maggioranza è "stata in grado di consolidare compattezza e condivisione, sottoscrivendo un patto di fine legislatura che consentirà di giungere alla primavera 2016 con le carte in regola per chiedere ai cittadini nuovamente la loro fiducia".