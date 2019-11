Cresce l'attesa degli appassionati di volo per l'appuntamento con il 2° Vasto Air Show. Domenica 5 luglio, nel pomeriggio, ci sarà il clou della manifestazione con l'esibizione delle Frecce Tricolori, ma tanti altri saranno gli appuntamenti collaterali. "Tra questi - dice Luigi Ciancaglini, presidente dell'associazione Volo Vasto - ricordo la mostra con la ripeoduzione dello SVA-5 realizzata dal professor Antonio Angelucci. Da domenica scorsa è esposto presso la sala Vittoria Colonna di Palazzo d'Avalos, aperta nel pomeriggio e fino a sera".

Il programma dell'Air Show [CLICCA QUI]

Il Campo Volo di Vasto ospiterà sabato, dalle 9 alle 16, anche il raduno degli aeromodellisti. Domenica scorsa, nel campo di via Incoronata, si sono incontrati i rappresentanti dei club di Alanno, Elice, Villa Selva e Termoli che, domenica prossima, saranno presenti con molti appassionati alla manifestazione vastese. I piloti dei club di Vasto e Termoli, inoltre, apriranno la manifestazione con un sorvolo del golfo lunato. "Per noi è un grande onore - commenta Ciancaglini -. Attendiamo con entusiasmo questo secondo appuntamento con l'Air Show mettendoci a disposizione per ogni possibile evenienza".