"Al peggio non c'è mai fine". Duro affondo dei consiglieri comunali dell'intergruppo Vasto2016 dopo la diffusione della notizia del rimpasto di Giunta avvenuto nella serata di ieri, con il conferimento delle nuove deleghe (qui l'articolo).

"Mentre i cittadini vastesi - scrivono Massimo Desiati, Andrea Bischia, Davide D'Alessandro, Nicola Del Prete ed Etelwardo Sigismondi - attendono da anni risposte sulla città bucata, sui tanti tributi pagati senza ricevere in cambio servizi efficienti, sulle bollette dell'immondizia che, nonostante la differenziata, continuano ad aumentare, sull'arredo urbano che si presenta devastato agli occhi dei residenti e dei turisti, sui tanti sprechi che falcidiano il bilancio comunale limitando le risorse per la soluzione di problemi urgenti, l'amministrazione ora gestita da Sputore che cosa trova di meglio da fare? Rimpastare e aggiungere nuove poltrone: dopo la farsa delle sue dimissioni, riammesso il fantasma Masciulli che protestava per il blocco del Piano del Centro storico, Piano spiaggia ecc. Il problema si è risolto assegnandogli nuove deleghe. Nominato poi assessore anche Marcello, il settimo".

Secondo Vasto2016, "a pochi mesi dal voto, questi signori avranno solo il tempo di salutare gli uffici di pertinenza e niente di più. Un’amministrazione arrogante e sprecona, la stessa che straccia i regolamenti e conduce Vasto al punto più basso della sua storia, continua a far pagare ai cittadini vastesi la propria sete di potere e la vecchia abitudine di cambiare perché nulla cambi. Noi di Vasto2016, reduci da un'occupazione notturna dell'Aula consiliare, stigmatizziamo questo modo di operare che certo non tende a migliorare le condizioni dei cittadini ma solo a consolidare il poterucolo locale. Lavoriamo sodo per collocare a riposo questi signori".