"Mi auguro che questa amministrazione abbia compreso l'urgenza della questione e che si impegni per risolverla formulando proposte concrete. Ribadisco che l'Inps è un ente fondamentale per questa città, in cui afferiscono ogni mese tra 4000 i 5000 assicurati provenienti da 27 comuni del Vastese. Tale bacino di utenza rappresenta una risorsa economica importante, senza contare il prestigio che comporta la presenza di questo ente, un servizio che va difeso!"

Così il consigliere comunale di Forza Italia, Antonio Monteodorisio, a margine dell'approvazione all'unanimità della mozione, di cui è stato primo firmatario, presentata dalle opposizioni per impegnare il sindaco e l'intera maggioranza a scongiurare il trasferimento degli uffici dell'Inps di Vasto, reperendo una nuova sede per l'ente.