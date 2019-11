"A decorrere dal 1 luglio 2015 al 31 agosto 2015 verranno istituite aree pedonali urbane e zone a traffico limitato a Vasto Marina; gli orari saranno decorrenti dalle ore 21.00 alle 04.00".

Ad annunciarlo, il comandante della polizia municipale di Vasto, il tenente Giuseppe Del Moro, che precisa: "Tali provvedimenti saranno applicati inoltre per Vasto città, in particolare nella zona del centro storico: via Marchesani, via Barbarotta, via Naumachia e via Canaccio (dall’intersezione di via Giulia fino a via Arno), via V. Laccetti (tratto compreso tra via Buonconsiglio e via Laccetti) con stesso periodo di riferimento, ma con orario dalle 20.00 alle 02.00. Saranno predisposti servizi notturni da parte della polizia municipale al fine di assicurare la sicurezza stradale, nonché la tutela e controllo del territorio".