E’ iniziato ieri sera il sesto memorial di calcetto in onore di Gianluca d’Agostino. Le partite si svolgeranno negli impianti sportivi di Sant’Anna le dodici squadre estratte a sorte sono eterogenee con un’età che va dai 14 anni in su. Prima del fischio d’inizio un minuto di raccoglimento alla immancabile presenza di Franco e Marilena, genitori del ragazzo che perse la vita prematuramente in un’incidente stradale. "Questo torneo ci da modo di mantenere sempre vivo il suo ricordo - dice uno degli organizzatori - , ed è un segno di vicinanza alla sua famiglia, visto le tante persone che ogni anno vi prendono parte è come stringersi intorno a loro con un grande e caloroso abbraccio".

Armando Menna