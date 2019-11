Saranno affissi nei prossimi giorni i nuovi manifesti preparati da Davide D'Alessandro (Noi con Salvini) per sensibilizzare l'opinione pubblica a non comprare dai venditori abusivi.

"Alzi la mano - scrive D'Alessandro - chi non ha mai comprato qualcosa da un venditore abusivo! Tutti o quasi, prima o poi. Adesso, però, è arrivato il momento di smettere. Per tutti. Se vogliamo bene a Vasto, al nostro territorio, ai tanti commercianti che sono investiti da una crisi senza precedenti. Hanno già la concorrenza di un Governo e di un Comune che non li aiuta, anzi che li tassa a più non posso. Se debbono subire anche la concorrenza sfrenata degli irregolari, extracomunitari e non, che delinquono, che non pagano tasse, che battono le nostre spiagge in lungo e in largo, allora è davvero finita. In più, come se non bastasse, alcuni di questi abusivi si stanno mostrando cattivi e violenti. Le minacce e l'aggressione con spranghe di ferro al giovane bagnino vastese sono l'ultimo esempio di chi si sente impunito e non perseguibile. In attesa che un'azione repressiva imponente riesca ad allontanare abusivi e violenti dai nostri luoghi, cominciamo a non comprare più dai vu cumprà. Cominciamo a boicottarli. 'Vu cumprà? No, grazie'. Basta comprare ai vu cumprà. Noi con Salvini vi invita a difendere il nostro commercio e le nostre imprese".