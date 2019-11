Un brutto incidente tra auto e moto è avvenuto stasera a Vasto all'incrocio tra via Ciccarone e via San Giovanni da Capestrano.

Per cause che la polizia municipale sta accertando, attorno alle 20,30 si sono scontrate una Fiat Brava e un ciclomotore. A seguito del violento impatto, la ragazza in sella al moticiclo ha riportato forti contusioni ed è caduta a terra.

Sul posto, oltre ai vigili, sono giunti i sanitari del 118. La giovane è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso del vicino ospedale San Pio da Pietrelcina.