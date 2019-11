La scuola di danza Histon Ballet, diretta da Angiola Saraceni, nel saggio finale dell'anno 2014/2015 ha stupito tutti i presenti. Nella prima serata, presso la Multisala del Corso, ha messo in scena l'intera opera Giselle, simbolo del balletto classico e romantico, riuscendo in un'impresa ardua e coraggiosa, a dare uno spettacolo emozionante, in cui i ragazzi e le ragazze hanno potuto esprimere le loro capacità artistiche e tersicoree.

Domenica, nel secondo spettacolo, si sono egregiamente esibiti tutti gli allievi, alternandosi su brani del repertorio classico, di danza di carattere, contemporanea, flamenco e nello scoppiettante tip-tap. Una ricca ed entusiasmante serata conclusa con il bellissimo quadro del grand dèfilè di tutti gli allievi e le allieve della scuola.

