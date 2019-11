Si è conclusa con le vittorie di Sandro Giuseppetti e Valentino Speranza, nel torneo maschile, e Silvia Campofredano e Martina Albanese, in quello femminile, la 4ª tappa del Circuito Libertas CUP Abruzzo che ha visto la partecipazione di 16 squadre. Sui campi dei lidi Sabbia d'Oro e Zio Fiore di Vasto Marina l'organizzazione è stata curata dall'Asd Amorosi Volley, dal Gruppo Team Italia Libertas e dal Dipartimento Beach Volley Nazionale Libertas, con la collaborazione con la Fipav Abruzzo (settore beach volley. Questa volta, Giorgio Amorosi ha concluso affermando: “veder sorridere atleti di ogni età dopo una grande fatica e dopo aver dato tutto sul campo, va al di la di ogni prestazione sportiva. Questo è lo spirito del beach volley, tutti insieme siamo una famiglia, la grande famiglia del beach. La collaborazione tra più realtà sportive ci consente di svilupparci”.

Il torneo (Ufficio Stampa Libertas). Tabellone maschile ricco di emozioni, con la coppia Giuseppetti/Speranza che chiude la finale, contro la buona coppia pescarese Febo/Mazzocchetti con un netto 21-18; 21-10. Anche se nel primo set le buone giocate di Febo ed i recuperi di Mazzocchetti hanno cercato di tenere aperta la gara. Poi il crollo nel secondo e decisivo set, con Giuseppetti in splendida forma assistito, anche con perfetti doti di palleggio, da Speranza. Sul terzo gradino del podio mister Luigi Amorosi e Giuseppe Fiore, con una crescita di quest’ultimo senza precedenti. Non si può dimenticare la grande prova della coppia Lenzetta/Borrelli al quarto posto, con un buon beach, ma con un calo fisico nel finale di torneo.

Per il tabellone femminile, ottimo spettacolo nella finale per il primo posto, con Silvia Campofredano e Martina Albanese che non hanno avuto vita facile contro le vastesi Katia Basilico (esperienza da vendere) e Valentina D’Adamio (con un problema alla caviglia dalla semifinale). Così il primo gradino del podio va alla coppia Campofredano/Albanese con un 21-17; 21-18. Sul gradino più basso del podio la coppia Paola Frangione (immancabile) e Alice Bevilacqua (giovanissima atleta ricca di talento, si sentirà parlare di lei!). Il Dipartimento Nazionale Libertas Bv ha ringraziato il formatore Max Di Risio che ha lodato le atlete che hanno dato il massimo, come Mascitelli/Cerritelli, Romascio/Cavallucci, Pellegrino/D’Ambrosio e, sul versante maschile, la coppia Busilacchi/D’Annunzio.

La kermesse organizzata dal Centro Nazionale Sportivo Libertas (Eps riconosciuto dal CONI), prosegue con la quinta tappa by Amorosi Volley/Libertas/Fipav Abruzzo bv, con location centrale presso il Lido Acapulco di Vasto, il prossimo 4 e 5 luglio 2015.