Continua il progetto, promosso dall’associazione di volontariato onlus Ricoclaun, di portare almeno una volta al mese la musica nei reparti dell’ospedale San Pio di Vasto, in collaborazione con le risorse musicali del territorio. Non poteva mancare il Liceo Musicale Mattioli di Vasto!

Domenica 28 giugno, infatti, 8 giovani musicisti liceali (Bellano Gabriella, De Cinque Lorenzo, Della Penna Mariagrazia, De Nadai Fabrizio, Fortunato Irene, Fragasso Giuseppe, Spagnoli Angelo e Vespasiano Costanza) , diretti dai loro docenti (la prof.ssa Cristina Flocco per la classe di pianoforte e il prof. Nicola Mariani per la classe di tromba) hanno allietato le corsie della pediatria e del reparto di Ginecologia dell’Ospedale San Pio di Vasto con brani di musica classica, con la colorata presenza dell’associazione Ricoclaun, con clown Kitty, Sorrisino e Gigetta.

Si è creata un’atmosfera veramente speciale, allegra, grazie ai clown e molto emozionante sia per i ragazzi che per i loro insegnanti, che si sono trovati per la prima volta a proporre la loro musica direttamente in reparto, ma anche per il personale sanitario e per i pazienti che inaspettatamente si sono trovati ad essere pubblico di un grande spettacolo musicale. La musica strumento privilegiato della relazione, anche in ospedale , attraverso il suo linguaggio profondo e immediato , riesce a favorire il ricordo e le emozioni, a distrarre e a rilassare, a ricreare un ponte con il vissuto individuale e con l’esterno, e a migliorare la qualità della vita del paziente , piccolo, adulto o anziano e dei suoi familiari durante la permanenza in ospedale.

L’iniziativa proposta dall’Associazione di volontariato onlus Ricoclaun, diventa, quindi, un esempio di positiva sinergia tra aziende, associazioni , scuole musicali, struttura sanitaria e territorio, diverse tra di loro per finalità , ma uniti insieme per una nobile scopo: offrire della bella musica dal vivo, periodicamente, ai pazienti dei vari reparti dell’ospedale di Vasto.

Rosaria Spagnuolo

Presidente Associazione di volontariato onlus Ricoclaun