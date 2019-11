Continuano i controlli delle forze dell'ordine sul lungomare per contrastare il commercio abusivo. Ieri pomeriggio sono stati sequestrati decine di articoli contraffatti, in particolare borse, occhiali da sole, scarpe e altri capi di abbigliamento. Alcuni dei venditori, alla vista degli agenti di polizia e polizia municipale, si sono dati alla fuga. Uno straniero, fermato dagli agenti, è stato condotto in commissariato per essere identificato e, dopo i controlli, gli è stato notificato il decreto di espulsione dall'Italia. La merce posta sotto sequestro è stata accuratamente inventariata ed è conservata nei magazzini comunali in attesa del provvedimento del giudice.

Anche questa mattina è proseguita l'attività sul lungomare, con l'intervento di municipale e carabinieri supportati dalla protezione civile. Diversi i carretti degli ambulanti senza autorizzazione fermati dalle forze dell'ordine e posti sotto sequestro. Dopo una prima fase nella zona di lungomare Duca degli Abruzzi, l'attenzione deglle forze dell'ordine si è concentrata nell'area dunale al confine con San Salvo, dove spesso i venditori si accampano per la notte e nascondono la merce da vendere poi in spiaggia.

"Proseguiranno senza tregua - sottolinea Giuseppe Del Moro, comandante della polizia municipale di Vasto - le attività di controllo con particolare riguardo alle abitazioni che ospitano extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno".