Secondo posto nel torneo e tre premi individuali. Questo il bottino del team vastese Terra d'Eure che ha partecipato alla settima edizione della Fermo24h di volley. Dodici le formazioni miste provenienti da diverse città italiane che si sono cimentate nella maratona pallavolistica. La squadra vastese ha giocato la sua prima sfida sabato alle 13.30. Nella prima fase, con la formula del girone all'italiana, le squadre si sono scontrate sul singolo set (3 punti per la vittoria, 2 punti per la vittoria ai vantaggi con 1 punti agli sconfitti). La Terra d'Eure ha superato questo primo turno come prima in classifica, accedendo così ai quarti di finale. Turno superato poi per 2-0 e altro 2-0 per la semifinale. Solo in finale, a 30 ore dalla prima sfida, i vastesi si sono arresi ai partenopei del team Ke sfaccimm 4. Nelle premiazioni c'è stata tanta gloria per i pallavolisti vastesi, con Laura Delli Quadri nonimata migliore giocatrice, Decio D'Angelo miglior centrale e Annalisa Mileno miglior alzatore.

Oltre alla naturale fatica, con i turni tra il campo di gioco e il riposo, la squadra vastese ha affrontato il torneo con tanto divertimento. Tra una sfida e l'altra c'erano musica ed animazione (che in qualche caso hanno reso impossibile il riposo degli atleti, vedere la foto di Giuseppe De Felice...) per una competizione che cresce in popolarità. "In finale eravamo davvero stanchi - ha commentato Laura Delli Quadri -, i nostri avversari avevano già partecipato al torneo in tutte le edizioni precedenti quindi sono stati più bravi nell'organizzare i turni tra gioco e riposo". Attorno al campo di gioco erano tanti i lettini da mare e i materassi approntati per qualche minuto di sonno. "Abbiamo giocato a mezzanotte, alle 2, alle 4 e alle 6. E poi c'era anche da arbitrare le altre partite, quindi il tempo per riposare era davvero poco". Difficoltà aumentata dall'essere solo in 10 contro i 12 delle altre squadre. "Ma è stato tutto molto divertente. E sicuramente l'anno prossimo saremo meglio organizzati e pronti per tentare di conquistare la vittoria".

Il team Terra d'eure: Annalisa Mileno, Claudia Smerilli, Laura Delli Quadri, Andrea Maggio, Francesco Cinquina, Andrea Di Virgilio, Michle Galante, Decio D'Angelo, Giuseppe De Felice, Luca Bozzella.