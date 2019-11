A margine della conferenza stampa sul Parco della Costa Teatina tenuta alla presenza dell'onorevole Fabrizio Di Stefano (qui l'articolo) i consiglieri comunali di Forza Italia Guido Giangiacomo e Antonio Monteodorisio hanno incontrato i presidenti dei Club vastesi Giovanni Uselli, Felice Iacobucci e Pamela D'Orazio per iniziare ad individuare un percorso programmatico in vista delle elezioni amministrative del 2016. Si è pertanto costituito il nucleo di un gruppo di lavoro che prevede la presenza dei suddetti consiglieri e presidenti di Club e "di quanti hanno manifestato la volontà di collaborare, aperto a coloro che nei prossimi giorni manifesteranno analoga volontà".

Come spiegato da Giangiacomo e Monteodorisio, "le finalità del gruppo di lavoro sono quelle di avviare in tempi rapidissimi una serie di incontri con le varie realtà sociali e produttive della città di Vasto e con altri movimenti politici e non, che si riconoscono in un progetto di governo cittadino alternativo all’attuale amministrazione comunale. Parallelamente e con l’apporto dei suddetti incontri, il gruppo procederà alla stesura di un programma amministrativo per il 2016 articolato in pochi e chiari punti di effettiva possibile attuazione che verrà poi adottato quale programma dal candidato sindaco che dovrà essere scelto e designato con le modalità più democratiche possibili al fine di creare un'ampia coalizione per evitare le spaccature nel centrodestra che in passato hanno portato ad inevitabili sconfitte, ritenendo questo l’unico percorso in grado, al di fuori di personalismi e fughe in avanti, di poter garantire alla città di Vasto una amministrazione competente ed efficace. Nei prossimi giorni si procederà alla presentazione del gruppo di lavoro a seguito delle adesioni di tutti coloro che, condividendo lo spirito democratico e partecipativo dell'iniziativa, desiderino entrarne a far parte, per diventare protagonisti del futuro di Vasto".