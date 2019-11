Appuntamento al campo San Paolo di Vasto con la seconda edizione del Torneo Cittadino di calcio a 7. Le gare, dalle 20 alle 22 di tutti i giorni, andranno avanti fino al prossimo 25 luglio, quando si svolgeranno le finali.

La manifestazione nella prima edizione ha visto la partecipazione di un numeroso pubblico, in particolare tante famiglie che hanno trascorso serate piacevoli all'insegna del divertimento e della passione per il calcio, grazie all'organizzazione di uno staff guidato da Massimo Giannone e Nicola Quintavalle per rivitalizzare l'intero quartiere durante il periodo estivo.

"Nel lotto delle compagini - spiegano gli organizzatori - diverse sono del comprensorio vastese (Cupello, Fresa, San Salvo, Lentella, Tufillo, Casalbordino, Villalfonsina) nelle quali si annoverano nomi di calciatori dilettanti di provata capacità (il bomber Marinelli del San Salvo, il bomber Vasiu del Fresa, il bomber Cesario del Vasto Marina, l’intramontabile grande Nando Giuliano e quasi tutte le promesse del calcio giovanile Vastese) e inoltre alcuni professionisti che con simpatia hanno aderito alla manifestazione, tra cui Lorenzo Cattafesta, portiere del Lanciano, alcuni calciatori della Primavera del Lanciano e Cristian Stivaletta, rivelazione del campionato di serie D in procinto di vestire la maglia del Teramo in serie B".

Sono ben 24 le squadre che partecipano a questa seconda edizione del torneo, suddivise in sei gironi, a dimostrazione del grande interesse che suscita a Vasto e nel suo comprensorio questa manifestazione.