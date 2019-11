Una giornata di festa per celebrare il gruppo di Protezione Civile Madonna dell'Assunta di Casalbordino che ha tagliato il traguardo della maggiore età. Dal 1997, infatti, i volontari casalesi sono impegnati in tante attività sia nel loro Comuni che nei luoghi che, negli ultimi anni, sono stati interessati da calamità naturali. La giornata di ieri è stata vissuta con intensità da tutte i gruppi di protezione civile, in particolare quelli aderenti al Coordinamento territoriale del Vastese, che hanno partecipato ai vari momenti organizzati dall'associazione guidata dal presidente Tommaso Bucciarelli. In mattinata un convegno sul ruolo e le competenze della PC, poi, nel pomeriggio, piazza Umberto I ha ospitato diverse simulazioni di intervento.

Ad aprire questo momento sono stati i cani dell'associazione Dei Dell'Acqua insieme alle loro istruttrici e soccorritori. Tante le simulazioni proposte, con il coinvolgimento di tutti i presenti. Grandi emozioni quando dalla Torre Civica, alta 45 metri, si sono calati gli speleologi dell'associazione I Lupi del Gesso che hanno dato prova di abilità e regalato ai presenti una sorpresa srotolando un lungo tricolore lungo la torre. La serata è poi proseguita con la musica del gruppo degli alpini e di Roby Santini.

Nel due video le immagini delle simulazioni con le interviste al sindaco Remo Bello e al presidente dell'associazione di PC. Tommaso Bucciarelli, e la discesa della torre de I Lupi del Gesso.