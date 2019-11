Vittoria di prestigio per Luigi Alfieri nel Torneo Nazionale Guanto d'Oro. A Rossano (Cosenza) l'atleta della San Salvo Boxe ha vinto la finalissima nella categoria 69 kg. contro Nicola Quarneti, della Boxe Lugo. Un primo posto meritato dopo aver battuto il suo avversario per 3-0, stesso risultato con cui aveva regolato in semifinale Marco Bruno. Per il giovane boxeur allievo di Domenico Urbano e Alfredo Campitelli si tratta di un risultato di prestigio in una manifestazione che, nel corso dei suoi nove anni di storia, ha visto affermarsi pugili ora stabilmente nel giro azzurro.

Grande gioia per Luigi e per il suo allenatore della San Salvo Boxe. "Ha avuto la giusta determinazione e costanza - ha affermato Urbano -. Dirgli bravo sarebbe poco. Non basta saper portare un colpo e fare un movimento tecnico giusto. Ci vuole altro che viene da dentro la persona per poter arrivare a vincere una competizione del genere".

È grande la passione di Luigi Alfieri che, sin da piccolo, ha maturato la passione per questo sport. Tanti gli allenamenti nella palestra sansalvese con i maestri Urbano e Campitelli e risultati che, nel corso degli ultimi anni, lo hanno portato nel giro della nazionale giovanile e a vincere un titolo italiano.