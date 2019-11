Nella notte tra venerdì e sabato è stata tentata una serie di furti in alcune abitazioni di Celenza sul Trigno.

I ladri, presumibilmente sempre gli stessi, si sono introdotti nottetempo in due abitazioni, mentre i proprietari dormivano. Per farlo, i malintenzionati hanno forzato le finestre, attraverso dei piccoli fori. Secondo una prima stima, comunque, magro è stato il bottino che i ladri sono riusciti a portar via, prima di darsi alla fuga. Mirando probabilmente solo ai contanti, infatti, i malintenzionati sono riusci a rubare solo poco più di un centinaio di euro.

Durante la stessa notte è stato tentato anche un terzo colpo, ma nel caso specifico i ladri non sono riusciti a forzare la finestra con il solito metodo e hanno desistito.