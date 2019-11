Il Consiglio Comunale di Vasto, nel corso dei lavori di venerdì, ha approvato all'unanimità un ordine del giorno con il quale si rivendica la presenza a Vasto degli Uffici UTA (Unità Territoriale per l'Agricoltura). Nei mesi scorsi, infatti, era stata paventata l'ipotesi di un trasferimento degli uffici in altra località del territorio, per la spending review per la quale le amministrazioni pubbliche sono indirizzate a utilizzare locali propri, piuttosto che quelli in affitto.

Venerdì, in aula, il provvedimento è stato illustrato dal presidente del consiglio comunale, Giuseppe Forte, primo firmatario dell'odg, il quale ha riferito in ordine agli incontri già avuti con i vertici della Regione Abruzzo ed in particolare con l'assessore regionale all'Agricoltura, Dino Pepe, ed il presidente della Giunta, Luciano D'Alfonso. Forte ha riferito di contatti già presi con il commissario del Consorzio di Bonifica Sud, l'architetto Sandro Annibali, per un futuro eventuale trasferimento degli uffici UTA nella sede di Sant'Antonio Abate. Per il momento gli uffici restano nella sede di via Marco Polo.