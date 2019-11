Ad un anno dal voto il centrodestra scioglie le riserve e presenta il suo candidato sindaco per le elezioni amministrative di Casalbordino. Sarà Filippo Marinucci, 59enne, medico presso l’Ospedale “San Pio da Pietrelcina” di Vasto, a correre per la conquista della carica di primo cittadino. Il nome è stato ufficializzato ieri dal Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia-An e dal Coordinatore provinciale di Forza Italia, rispettivamente Etelwardo Sigismondi e Daniele D’Amario, insieme ai rappresentanti locali del partito di Giorgia Meloni, Carla Zinni, e del partito di Silvio Berlusconi, Luigi Di Cocco.

"Il confronto, tenutosi a Casalbordino - spiega una nota dei quattro esponenti del centrodestra -, è cominciato sul programma amministrativo e sulle azioni di rilancio da mettere in essere dopo anni di una pessima gestione amministrativa che ha portato il paese a non avere più quel ruolo fondamentale all’interno del Vastese. Ora – hanno detto – partendo da Filippo Marinucci, avviamo una serie di incontri con associazioni, categorie e singoli per ampliare la coalizione, coinvolgere quanti hanno a cuore Casalbordino, e per stilare un programma che non sia un libro dei sogni, ma un progetto realizzabile".