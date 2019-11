Purtroppo non è servito a salvarle la vita il trasferimento urgente in elicottero all'ospedale dell'Aquila. Era stata ricoverata in prognosi riservata al San Salvatore G.M., 84 anni, vittima di una caduta dalle conseguenze gravi avvenuta ieri a Gissi. La donna, mentre tornava a piedi a casa, ha battuto la testa su un sasso e riportato un trauma cranico, rendendo necessario il trasporto d'urgenza all’ospedale dell’Aquila. E’ successo ieri mattina lungo la via provinciale per la fondovalle Sinello, nel Comune del Chietino. E’ lì che la donna stava camminando, sul ciglio della strada, quando all’improvviso ha perso l’equilibrio e, cadendo, ha battuto con violenza la nuca.

Accortisi della gravità della situazione, i primi passanti hanno subito allertato il 118. Per non perdere minuti preziosi, i medici del vicino presidio territoriale, che l’hanno immediatamente stabilizzata, hanno fatto intervenire l’eliambulanza. L’elicottero, fatto decollare d’urgenza dalla centrale operativa di Chieti, ha preso terra poco dopo nella piazzola dell’ospedale e la donna è stata trasportata all’ospedale dell’Aquila, il primo con un posto disponibile in rianimazione: sottoposta a Tac, l’anziana è stata ricoverata in prognosi riservata. L’urto alla nuca aveva provocato una seria emorragia cerebrale, cui i medici avevano cercato di porre rimedio. Nella serata di ieri la triste notizia per i familiari e per i tanti paesani che la conoscevano.

I funerali della donna si svolgeranno domani, 29 giugno, alle 17, presso la chiesa Evangelica di Gissi.