Intervento sulla sicurezza del candidato alle primarie del Partito Democratico, Angelo Bucciarelli, che ha sottolineato come "tra episodi di cronaca e la discussione in consiglio Comunale" l'argomento sia particolarmente sentito. Lo stesso Bucciarelli aveva annunciato che proprio la sicurezza sarebbe stata tra le priorità da affrontare durante il confronto che precede le amministrative ed eventualmente da sindaco.

"Agli episodi di microcriminalità - ha sottolineato l'esponente del Pd - si affianca una frequente situazione di degrado sociale, dalla periferia alle zone più centrali. Per questo, oltre al fondamentale e prezioso lavoro delle forze dell’ordine e della Polizia Municipale, che dovrà dotarsi di nuovi strumenti e con un personale in costante formazione per offrire più servizi ai cittadini, è necessario programmare degli interventi sul territorio affinché tutti i vastesi possano avere il diritto di vivere in sicurezza. Come ho scritto nel mio programma per la città, - ha rimarcato Bucciarelli - il coordinamento già attivo tra Polizia, Carabinieri e Polizia Locale deve essere intensificato, portando su strada, nei quartieri, più agenti possibile, così da svolgere una fondamentale azione di prevenzione, oltre all’implementazione del sistema di videosorveglianza e l’installazione di 'varchi elettronici' agli ingressi della città. Fondamentale anche la lotta al racket dell’accattonaggio, da portare avanti in collaborazione con le forze dell’ordine. Ma per aumentare la sicurezza di Vasto è necessario che la città sia più curata e vissuta, recuperando al decoro sia il centro storico che le periferie, potenziando l’illuminazione pubblica nelle strade e nei luoghi meno frequentati. La sicurezza - è la conclusione del candidato alle primarie - dipende da quanto la città sia 'vissuta', soprattutto nelle ore serali, e per questo va resa più viva e animata, non solo per alcuni periodi dell’anno".