Appuntamento con la danza questa sera alla Multisala del Corso di Vasto. Alle 20.30 andrà in scena Giselle, spettacolo della Histon Ballet di Vasto. Con questa opera in 2 atti la scuola diretta da Angiola Saraceni, che ha curato la coreografia, darà il via ad un fine settimana che vedrà, domani, il saggio finale di chiusura dell'anno. La scenografia è di Mercurio Saraceni.