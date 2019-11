Saranno ben quattro i derby abruzzesi che la BCC Vasto Basket dovrà affrontare nella stagione 2015/2016. Ieri la Federazione Italiana Pallacanestro ha comunicato la composizione dei gironi "spiazzando" tutte le previsioni fatte fino a quel momento. Mentre l'anno scorso il girone D era formato da Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia, quest'anno la FIP ha diviso l'Italia tra le due coste, adriatica e tirrenica. E così i biancorossi saranno impegnati in un girone che vede la presenza delle 5 squadre abruzzesi, con le neopromosse Ortona e Campli, oltre a Pescara e Giulianova, quattro marchigiane e sei pugliesi. Con quindici società c'è ancora un posto disponibile rispetto ai criteri scelti dalla FIP (4 gironi da 16 squadre) ma ci sarà tempo fino al 9 luglio, giorno di scadenza delle iscrizioni, per arrivare alla quota indicata. In quello che è diventato il terzo campionato nazionale sarà proprio il numero delle squadre per girone a dare indicazioni sulle retrocessioni. Con 16 squadre ne scenderanno 3 in serie C (probabilimente con plaoyout tra terzultima e penultima), con 15 ne vanno giù 2.

La presentazione del nuovo coach Sergio Luise [VIDEO]

Sarà un girone difficile, forse più complicato di quello dello scorso anno. Ci saranno meno trasferte lunghissime (Catanzaro e Palermo su tutte), ma mancheranno anche le squadre molisane, l'anno scorso impegnate con la BCC Vasto Basket per la lotta salvezza. Sarà il mercato, ora, a dire di qualche caratura saranno i roster delle formazioni avversarie. Durante la sua presentazione coach Luise aveva già annunciato che non sarebbe stata la composizione del girone a dettare i piani del mercato ma avrebbe portato avanti le sue idee. Però, con un quadro della situazione definito, la società del presidente Spadaccini potrà muoversi per cercare delle pedine che possano garantire la disputa di un campionato positivo.

Il girone D: BCC Vasto Basket, Campli, We're basket Ortona, Amatori Pescara, Giulianova, Città di San Severo, CUS Jonico Basket, Nuova Pall. Monteroni, Valle d'Itria Bk Martina, Lions Bisceglie, Mola di Bari, Falconara Marittima, Porto Sant'Elpidio, Senigallia, Poderorsa Montegranaro.