Si svolgerà questa sera, sabato 27 giugno 2015, Letti di notte, la notte bianca del libro e dei lettori, organizzata in tutta Italia da Letteratura rinnovabile. L'evento, programmato per sabato scorso, era stato rinviato a causa del maltempo. La Nuova libreria di piazza Barbacani aderisce all'iniziativa rimanendo aperta fino alle 23:00.

A partire dalle 21:00 in piazza Barbacani si alterneranno: DiaLetti di notte, lettura di poesie e brani in dialetto, FaLetti di notte, lettura a più voci dell'ultimo libro di Giorgio Faletti , "La piuma", Letture bendate, letture varie che i partecipanti potranno ascoltare bendati con mascherine da notte, in una esperienza sensoriale e immaginativa unica. Infine Continua tu..., un gioco letterario per bambini e ragazzi che, dopo aver ascoltato l'incipit di un romanzo famoso, dovranno concluderlo in una pagina.