Entra nel vivo il weekend del Gran premio di Olanda, ottava prova della stagione del motomondiale. Ad Assen, come da tradizione, si corre al sabato così la giornata di oggi sarà quella decisiva per l'assegnazione delle posizioni in griglia di partenza. Andrea Iannone è partito con il piede giusto e con tutta l'intenzione di consolidare la sua terza posizione nella classifica mondiale e puntare ad un altro podio.

Con temperatura mite e pista asciutta, nella sessione di FP1 Iannone ha ottenuto il tredicesimo tempo. Poi, nella FP2 del pomeriggio, ha sensibilmente migliorato la sua prestazione. Verso il finire del turno ha montato la gomma posteriore morbida ed ha chiuso al quarto posto con un miglior tempo di 1'33.699, staccato di due decimi e mezzo da Pedrosa, primo, e dietro a Marquez (terzo) e Rossi (quarto).

Oggi si riparte con l'obiettivo di cercare la migliore posizione possibile e di continuare a migliorare l'assetto della moto in ottica gara. "Stiamo lavorando per cercare di capire dove possiamo migliorare la nostra prestazione - ha dichiarato il pilota vastese a fine giornata -. Quella di Assen è una pista dove la GP15 va abbastanza bene, ma soffriamo ancora in alcuni punti e quindi stiamo cercando di migliorare turno dopo turno la performance generale della moto. Comunque sono abbastanza soddisfatto dei miglioramenti ottenuti da questa mattina ad oggi pomeriggio: le modifiche che abbiamo fatto sulla moto mi sono piaciute e siamo riusciti a migliorare, e questa è quindi un’indicazione importante per il lavoro che dobbiamo continuare a fare domani".