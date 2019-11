Conto alla rovescia per il lancio di Sendai, la web serie della Moustache Production di Pierluigi Patella e Alessandro Sisti. Il 30 giugno la prima puntata verrà pubblicata sulla piattaforma Infinity. Poi, ad agosto, la serie uscirà su Youtube. "Ci teniamo molto alla visione su Infinity - hanno spiegato i due giovani produttori e registi - perchè arrivando primi tra le web serie (per numero di visualizzazioni) potremmo avere la possibilità di andare in tv". Per loro, dopo mesi di lavoro a Sendai, con il coinvolgimento di attori professionisti e non, di tanti altri collaboratori (come ci raccontano nel video) è il momento del confronto con il pubblico che guarderà il loro lavoro.

Interpreti: Carmelo Schiavone, Lorenzo Forgione, Giuseppe Lafratta, Silvia Nanni, Giovanni Atturio, Mario Altieri, Andrea Di Giambattista, Massimo Ricciuti, Maria Antonietta Labrozzi, Vincenzo La Verghetta, Corrado Oddi

La pagina facebook di Sendai [CLICCA QUI]