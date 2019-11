Solo la differenza reti non permette ai ragazzini dell’U.S. San Salvo, categoria pulcini (anno 2004/2005), di aggiudicarsi il secondo Memorial “Vincenzo Zucchini”, disputatosi domenica 21 giugno, allo stadio Adriatico di Pescara. Nonostante nel girone eliminatorio c’erano società come il Pescara Calcio, la R.C. Angolana, l’Avezzano e altre importanti squadre di fuori regione, i ragazzi sansalvesi si sono classificati al primo posto senza subire nessuna rete. Nella finale a tre hanno prevalso i ragazzi della Rosetana Calcio solo per la differenza reti.

Il tecnico dei pulcini e responsabile tecnico del settore giovanile dell’U.S. San Salvo, Gabriele Di Lallo, ha parlato della bellissima giornata trascorsa a Pescara: "Visto la presenza di squadre blasonate come il Pescara Calcio, la R.C. Angolana, l’Avezzano e di tante altre società di altre regioni, sinceramente non mi aspettavo, nonostante conosco il valore dei miei ragazzini, che saremmo arrivati a disputare la finale a tre". Riguardo invece al futuro e alla presenza di qualche giovane promettente, il tecnico bianco azzurro ha affermato: "A me non piace fare nomi. Quello che mi interessa, e penso di interpretare il pensiero di tutta la società, è che un bambino dell’U.S. San Salvo sa che con noi inizia un percorso tecnico, tattico, educativo e sociale. Tale percorso si conclude con l’approdo dei nostri ragazzi in prima squadra, come da anni l’U.S. sta dimostrando attingendo calciatori dal proprio settore giovanile e non da ultimo le bellissime soddisfazioni che i ragazzi ci hanno dato durante il campionato appena conclusosi".

Infine spazio ai ringraziamenti:"Innanzitutto ringrazio i genitori dei miei ragazzi che in qualsiasi occasione sono stati uniti e compatti; poi un ringraziamento speciale va al mio collaboratore Giovanni Bontempo e non da meno al responsabile del settore giovanile Dino Di Ninni e al vice presidente Maurizio Nucci, sempre vicini al settore giovanile, e al presidente Evanio Di Vaira che domenica era costantemente aggiornato sull’esito delle nostre partite".