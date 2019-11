Saranno utilizzati per rifacimento degli asfalti, la sistemazione della pista ciclabile, interventi di arredo urbano e potenziamento della pubblica illuminazione i proventi della vendita della farmacia comunale. Il provvedimento è stato approvato questa mattina in consiglio comunale con venti favorevoli, maggioranza e minoranza, e la sola astensione di Mauro Del Piano (Sel), dovuta alla mancata presenza, all'interno del documento, di un riferimento all'isola ecologica che aspetta ancora di essere realizzata. Per Del Piano, sarebbe stata l'occasione buona per cominciare a trovare quei 300mila euro che servono per la sua realizzazione (200mila per l'isola più 100 per il centro di riuso).

Con la variazione al bilancio di previsione 2015/2017 dell’alienazione della farmacia comunale di €985.000,00 saranno così ripartiti: €500mila per asfalti e manutenzione straordinaria di strade urbane ed extraurbane; €150mila per la manutenzione straordinaria e adeguamento della pista ciclabile di Vasto Marina; €205mila per interventi straordinari di arredo urbano; €130mila per il potenziamento degli impianti di pubblica illuminazione.

La quasi unanimità nella votazione è stata ottenuta anche con la garanzia che la maggioranza illustrerà nel dettaglio l'utilizzo dei fondi così ripartiti.

"Un grande lavoro da parte della Pubblica Amministrazione locale che ha permesso di destinare delle cospicue risorse per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria non più rinviabili – sottolinea il vice sindaco Vincenzo Sputore – la vendita della farmacia comunale ha garantito una maggior liquidità di cassa che sarà utilizzata per garantire e assicurare servizi essenziali ai cittadini e a tutti coloro che scelgono Vasto come meta delle loro vacanze. Sono altresì soddisfatto che la stessa minoranza abbia votato a favore del provvedimento riconoscendo la bontà del lavoro che stiamo portando avanti per garantire alla Città sviluppo e decoro urbano", ha concluso Sputore.