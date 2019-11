Sesta posizione in griglia di partenza per Andrea Iannone nel Gran Premio di Olanda. Sul circuito di Assen, dove si corre al sabato, il pilota vastese ha conquistato la seconda fila alle spalle di Rossi (in pole position), A.Espargaro, Marquez, Pedrosa e P. Espargaro. Rossi ha conquistato la pole con un ottimo tempo di 1'32.627. Molto buona la prestazione di Iannone che, dopo un paio di giri di studio nella prima fase della Q2, ha piazzato un giro veloce con il tempo di 1'33.016 che gli è valso il sesto posto. Lorenzo, che fino ad oggi si è distinto per le sue "fughe" al via, partirà due caselle dietro Iannone, il compagno di box Andrea Dovizioso, che lo segue anche nella classifica mondiale, partirà decimo.

Sarà una gara entusiasmante, con il pilota di Vasto che completerà la messa a punto della sua Ducati Desmosedici GP15 grazie alle indicazioni emerse nelle qualifiche e poi con quelle di domani nel warmup, così da essere veloce e costante in pista e puntare ad un nuovo podio e al confermare la terza posizione nel mondiale.

La griglia di partenza: Rossi, A.Espargaro, Marquez, Pedrosa, P.Espargaro, Iannone, Crutchlow, Lorenzo, Vinales, Dovizioso, Petrucci, Smith, Bradl, Hernandez, Baz, Redding, Barbera, Di Meglio, Laverty, Miller, Bautista, Hayden, De Angelis, Melandri.