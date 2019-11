Dopo i controlli di mercoledì sera condotti dal Comando di polizia municipale presso il lido La Sirenella di Vasto Marina, che hanno portato al sequestro di 140 paia di occhiali e accessori vari, questa mattina massiccia presenza di forze dell'ordine sul litorale per attività di controllo finalizzata al contrasto dell'abusivismo.

In azione diversi nuclei attivi in varie zone di Vasto Marina, dal Monumento alla Bagnante in giù, formati da operatori del Commissariato di Pubblica sicurezza, della Compagnia carabinieri di di Vasto e della polizia municipale. Sul posto, anche la protezione civile.

Le forze dell'ordine stanno procedendo a numerosi controlli, che hanno già portato al sequestro di diverso materiale. Alcuni abusivi sono fuggiti, lasciando sul posto la merce, altri sono rimasti, sottoponendosi ai controlli di legge.