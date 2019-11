L’Amministrazione Comunale di Scerni, in collaborazione con la Scuola di danza Tersicore di Anna Chiara Marchesani e il comitato Feste, ha promosso l’evento Galà di Danza in programma domani, sabato 27 giugno in Piazza De Riseis a partire dalle ore 20.30.

Dopo l’evento la serata continuerà con uno spettacolo musicale e degustazione di prodotti tipici con pane, olio e pomodoro, formaggio locale, ventricina, arrosticini, salsicce.